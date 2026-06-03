Набиуллина исчезла из числа спикеров на ПМЭФ

Набиуллина исчезла из числа спикеров на сессиях ПМЭФ 4 июня

Председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина исчезла из списка спикеров на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где она ранее выступала ежегодно. На это обратили внимание журналисты Frank Media.

Глава ЦБ должна была выступить там 4 июня вместе с министром финансов Антоном Силуановым, министром экономического развития Максимом Решетниковым и заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным. Теперь не значится Набиуллина и среди участников еще одной завтрашней сессии — «Кибермошенничество: кому платить по счетам?»

В ЦБ в связи с этим сообщили «Ленте.ру», что информацией о таких изменениях не обладают.