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10:19, 4 июня 2026Ценности

Роберт Паттинсон пожаловался на раскритиковавших его фигуру в «Бэтмене» хейтеров

Актер Роберт Паттинсон заявил, что тренировался для роли в «Бэтмене» каждый день
Мария Винар

Кадр: фильм «Бэтмен»

Британский актер Роберт Паттинсон пожаловался на хейтеров, которые раскритиковали его фигуру в фильме «Бэтмен». Своими переживаниями на данную тему он поделился в интервью журналу GQ.

По словам артиста, после выхода киноленты многие поклонники обвинили его в том, что он не пытался улучшить свою физическую форму для роли Брюса Уэйна. «Все говорили: "Ты совсем не тренировался ". Но я тренировался каждый чертов день», — посетовал он.

При этом Паттинсон признал, что интенсивные занятия спортом не особо ему помогли. «Даже после этого я все еще выгляжу так, будто совсем не тренировался. А ведь я тренировался два раза в день, где-то в три часа ночи», — заявил собеседник издания.

Кроме того, Паттинсон уточнил, что негативная реакция, возможно, была связана с одним интервью. «Думаю, что [критика] была только, потому что я когда-то сказал, что физические упражнения не для меня! Я просто пытался казаться крутым», — объяснил он.

В январе Роберт Паттинсон раскрыл отвратительную особенность своего тела в детстве.

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