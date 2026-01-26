Актер Паттинсон: В детстве от меня пахло едким отвратительным запахом карандашей

Британский актер Роберт Паттинсон раскрыл отвратительную особенность своего тела в детстве. Новое интервью опубликовано на сайте журнала GQ.

«Мой химический состав тела изменился. Это очень странно. Но раньше я на 100 процентов пах точно как мелок. До этого от меня пахло довольно едким, отвратительным запахом», — признался 39-летняя звезда сериала «Сумерки».

Известно, что знаменитость является амбассадором бренда Dior. Паттинсон признался в любви к аромату Dior Homme Intense. При этом он подчеркнул, что со временем его природный запах стал напоминать карандаши.

«А потом, мне кажется, когда запах стал похож на запах цветных карандашей, во мне словно что-то сломалось. Наверное, прошел семилетний цикл… Возможно, от меня пахло цветными карандашами, когда уходило одно "я", а когда рождалось новое, запах становился менее сильным», — поразмышлял он.

