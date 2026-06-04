Украина попросила у Германии срочно передать ей ракеты

Bloomberg: Украина попросила у Германии срочно передать дополнительные ракеты для Patriot

Украина запросила срочно передать ей десятки дополнительных ракет для комплексов Patriot из запасов вооруженных сил Германии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным инсайдеров, Киев настаивает, чтобы бундесвер передал ракеты «прямо сейчас». Взамен Украина обязуется позже отдать германской армии такие же ракеты, которые ФРГ «произведет в будущем».

«Правительство Германии рассматривает запрос Украины и еще не приняло решения, хотя, по словам одного источника, объявление может быть сделано незадолго до или во время саммита НАТО в июле», — говорится в сообщении агетства.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины с запасами американских ракет для ПВО Patriot. Он располагался в Черниговской области. Из-за этого остатки запасов перебросили в Киев для противовоздушной обороны столичного региона.