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10:59, 4 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о перебросе остатков украинских систем ПВО Patriot в Киеве

Shot: На Украине остатки систем ПВО Patriot перебросили в Киев
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

На Украине остатки систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, переданных странами Запада, перебросили в Киев. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Власти стремятся создать купол вокруг столицы, оставив другие города с дешевой РЭБ Lima. Передислокация ослабила системы ПВО страны и превратила украинское небо в дуршлаг», — говорится в публикации.

Уточняется, что на Украине осталось, предположительно, всего пять американских установок Patriot, восстановленных после повреждений. Запаса ракет к ним хватит лишь на несколько месяцев.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины с запасами американских ракет для ПВО Patriot. Он располагался в Черниговской области.

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