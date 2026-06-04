Стало известно о перебросе остатков украинских систем ПВО Patriot в Киеве

Shot: На Украине остатки систем ПВО Patriot перебросили в Киев

На Украине остатки систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, переданных странами Запада, перебросили в Киев. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Власти стремятся создать купол вокруг столицы, оставив другие города с дешевой РЭБ Lima. Передислокация ослабила системы ПВО страны и превратила украинское небо в дуршлаг», — говорится в публикации.

Уточняется, что на Украине осталось, предположительно, всего пять американских установок Patriot, восстановленных после повреждений. Запаса ракет к ним хватит лишь на несколько месяцев.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины с запасами американских ракет для ПВО Patriot. Он располагался в Черниговской области.