ПМЭФ-2026. День второй

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16:17, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Приехавшая в Россию американская журналистка захотела взять интервью у Путина

Журналистка из США Кэндис Оуэнс заявила, что хочет взять интервью у Путина
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, приехавшая в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявила, что хотела бы взять интервью у президента страны Владимира Путина. Ее слова приводит РИА Новости.

Оуэнс напомнила, что ранее с российским главой беседовал ее коллега Такер Карлсон. «Это (интервью с Путиным — прим. «Ленты.ру») то, что я бы очень хотела сделать, чтобы узнать больше», — сказала журналистка из США.

Ранее Оуэнс заявила, что столкнулась с травлей из-за визита в Россию. Среди прочего ей пригрозили юридической ответственностью за поездку в Москву.

Перед этим сообщалось, что журналистка перечислила достоинства Москвы. Оуэнс назвала российскую столицу невероятно красивой и отметила, что западные СМИ искажают ее образ в своих материалах.

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