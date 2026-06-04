Названы преимущества ПК перед консолью

BGR: Консоли дешевле компьютеров, но ПК-гейминг позволит сэкономить в перспективе

Журналисты издания BGR сравнили игровые компьютеры и консоли. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам авторов портала, игровые консоли чаще всего дешевле персональных компьютеров. Главными причинами этого назвали более развитую цепочку поставок, которая позволяет производителям приставок экономить на компонентах устройств. Также часто условные Sony и Microsoft продают консоли себе в убыток, компенсируя его последующим продажей игр.

При этом журналисты BGR назвали ПК лучшей и рациональной платформой для гейминга. В материале говорится, что приобретение компьютера позволит сэкономить в долгосрочной перспективе. Преимущество ПК в том, что игры для этой платформы обычно дешевле, а также доступно много тайтлов со скидкой.

Еще одной причиной выбрать компьютер для специалистов является возможность модернизации. Как правило, игровую консоль невозможно улучшить — добавить оперативную память или заменить видеокарту. С компьютером же все проще: можно точечно обновить любой компонент.

В заключение авторы подчеркнули, что в середине 2026-го еще можно собрать компьютер для игр дешевле 1000 долларов (74 тысячи рублей). При этом стоимость отдельных приставок сильно поднялась — так, PlayStation 5 Pro подорожала до 900 долларов (67 тысяч рублей).

В начале лета специалисты XDA напомнили о последствиях неправильного подключения приставки PS5. По их словам, если консоль Sony не подключить к разъему HDMI 2.1, то устройство не будет поддерживать картинку 4K при 120 герц и прочие новые функции.