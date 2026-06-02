Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 2 июня 2026Наука и техника

Названа фатальная ошибка пользователей PlayStation 5

В XDA напомнили, что консоль PlayStation 5 должна быть подключена к порту HDMI 2.1
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Skrypnykov Dmytro / Shutterstock / Fotodom

Журналисты XDA напомнили о последствиях неправильного подключения приставки PS5. Материал опубликован на сайте медиа.

О распространенной ошибке пользователей консоли Sony рассказал обозреватель портала Дхрув Бхутани. Он сообщил, что PS5 передает картинку на телевизор через порт HDMI, но имеет большое значение, к какому именно разъему она подключена.

Бхутани пояснил, что консоль поддерживает технологии HDMI 2.1, разрешение 4K при 120 герц и режим с низкой задержкой. Однако все эти функции будут работать только в том случае, если девайс подключен через разъем HDMI 2.1. Ошибку, при которой PS5 подключают к обычному порту телевизора, журналист назвал фатальной.

Дхрув Бхутани признался, что сам однажды подключил приставку не к тому порту HDMI, к которому было нужно. «Я начал замечать небольшую задержку, и цвета выглядели не совсем реалистично, как на современной консоли текущего поколения», — рассказал автор.

«Благодаря меньшей задержке, более плавному движению, лучшей отзывчивости и меньшему количеству мелких неудобств, из-за которых игры не кажутся такими уж современными, геймеры наконец-то получают тот опыт, который обещают создатели PlayStation 5», — подытожил автор.

В конце мая польская студия CD Projekt RED анонсировала выход очередного дополнения для игры «Ведьмак 3». DLC «Баллады прошлого» для игры, вышедшей в 2015 году, появится в 2027-м.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о массированном ударе возмездия по Украине

    Детская болезнь оставила мужчину без сперматозоидов

    В Турции объяснили участившиеся ДТП с российскими туристами

    Союзник России обсудил с ЕС предотвращение обхода санкций

    Россиянам назвали сроки прекращения дождей

    Водителей захотели принудительно лечить за опасное нарушение правил

    Российский «Терминатор» стал «Спиридоном»

    Крупнейшая операция по шпионажу в России сорвана

    Лимит дохода самозанятых предложили повышать ежегодно

    Вучич рассказал о планах после окончания президентских полномочий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok