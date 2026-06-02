Названа фатальная ошибка пользователей PlayStation 5

В XDA напомнили, что консоль PlayStation 5 должна быть подключена к порту HDMI 2.1

Журналисты XDA напомнили о последствиях неправильного подключения приставки PS5. Материал опубликован на сайте медиа.

О распространенной ошибке пользователей консоли Sony рассказал обозреватель портала Дхрув Бхутани. Он сообщил, что PS5 передает картинку на телевизор через порт HDMI, но имеет большое значение, к какому именно разъему она подключена.

Бхутани пояснил, что консоль поддерживает технологии HDMI 2.1, разрешение 4K при 120 герц и режим с низкой задержкой. Однако все эти функции будут работать только в том случае, если девайс подключен через разъем HDMI 2.1. Ошибку, при которой PS5 подключают к обычному порту телевизора, журналист назвал фатальной.

Дхрув Бхутани признался, что сам однажды подключил приставку не к тому порту HDMI, к которому было нужно. «Я начал замечать небольшую задержку, и цвета выглядели не совсем реалистично, как на современной консоли текущего поколения», — рассказал автор.

«Благодаря меньшей задержке, более плавному движению, лучшей отзывчивости и меньшему количеству мелких неудобств, из-за которых игры не кажутся такими уж современными, геймеры наконец-то получают тот опыт, который обещают создатели PlayStation 5», — подытожил автор.

