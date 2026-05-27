Представлено продолжение «Ведьмака»

Третье дополнение для «Ведьмака 3» «Баллады прошлого» выйдет в 2027 году

Польская студия CD Projekt RED анонсировала выход очередного дополнения для игры «Ведьмак 3». Об этом говорится на сайте компании.

Дополнение под названием «Баллады прошлого» выпустят совместно со студией Fool's Theory. Создатели «Ведьмака» уточнили, что DLC выйдет в 2027 году на компьютерах, консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Более подробную информацию о релизе раскроют ближайшим летом.

Таким образом, для культовой в среде геймеров игры «Ведьмака 3», которая появилась в мае 2015 года, это будет уже третье дополнение. Первым стало «Каменные сердца», вторым — «Кровь и вино». Оба DLC вышли в октябре 2015 года.

Параллельно с дополнениями для «Ведьмака 3» польская студия CD Projekt RED работает над продолжением игры — «Ведьмак 4». О нем известно лишь то, что игра станет частью новой трилогии. Сюжет тайтла вместо ведьмака Геральта из Ривии будет основан вокруг его подопечной Цири.

