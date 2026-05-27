Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:03, 27 мая 2026Наука и техника

Представлено продолжение «Ведьмака»

Третье дополнение для «Ведьмака 3» «Баллады прошлого» выйдет в 2027 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра «Ведьмак 3»

Польская студия CD Projekt RED анонсировала выход очередного дополнения для игры «Ведьмак 3». Об этом говорится на сайте компании.

Дополнение под названием «Баллады прошлого» выпустят совместно со студией Fool's Theory. Создатели «Ведьмака» уточнили, что DLC выйдет в 2027 году на компьютерах, консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Более подробную информацию о релизе раскроют ближайшим летом.

Таким образом, для культовой в среде геймеров игры «Ведьмака 3», которая появилась в мае 2015 года, это будет уже третье дополнение. Первым стало «Каменные сердца», вторым — «Кровь и вино». Оба DLC вышли в октябре 2015 года.

Параллельно с дополнениями для «Ведьмака 3» польская студия CD Projekt RED работает над продолжением игры — «Ведьмак 4». О нем известно лишь то, что игра станет частью новой трилогии. Сюжет тайтла вместо ведьмака Геральта из Ривии будет основан вокруг его подопечной Цири.

В начале мая стало известно, что новая игра популярной серии шутеров Call of Duty не выйдет на PlayStation 4 и Xbox One. Часть Modern Warfare 4 появится осенью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ракета ВСУ попала в здание ЦБ в Севастополе. Губернатор объяснил, почему Киев бил именно туда

    Желание «попонтоваться» подвело молодого россиянина под статью

    МИД России озвучил одну меру Армении в случае продолжения курса к ЕС

    Стало известно о смерти российской школьницы во время празднования последнего звонка

    Расправившегося с матерью и братом россиянина захотели лечить

    Экс-директор Киркорова рассказал о влиянии Галкина на Пугачеву

    Россия понадеялась на Венесуэлу в вопросе Украины

    Представлено продолжение «Ведьмака»

    Украинец прыгнул в ручей в каньоне Канады и был найден бездыханным спустя месяц

    Шаровые молнии атакуют дома россиян. Где можно встретить опасное явление и как от него защититься?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok