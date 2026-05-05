Call of Duty впервые не выйдет на популярных консолях

Новая Call of Duty впервые в истории не выйдет на PlayStation 4 и Xbox One

Новая игра популярной серии шутеров Call of Duty впервые пропустит две популярные модели консолей Sony и Microsoft. Об этом сообщает издание IGN.

Официальный аккаунт игры в X, реагируя на запросы геймеров, заявил, что новая часть Call of Duty не выйдет для PlayStation 4. Это будет первый подобный случай с момента появления приставки в 2013 году. По словам журналистов, это означает и отсутствие разработки для Xbox One — игровой консоли того же поколения, что и PS4.

Предположительно, студия Activision должна представить в 2026 году игру Call of Duty: Modern Warfare 4. Журналисты IGN предположили, что отдельную версию для PlayStation 4 решили не разрабатывать из-за технических ограничений консоли, вышедшей почти 13 лет назад.

В материале говорится, что многие геймеры встретили эту новость положительно, так как разработчики не будут тратить время на старые приставки и могут сконцентрироваться на игре для PS5 и Xbox Series. «Неизвестно, получится ли у разработчиков совершить больший технологический скачок в этом году, но именно на это, безусловно, надеются фанаты», — подытожили авторы.

Выход Call of Duty на консолях и компьютерах, скорее всего, традиционно состоится осенью.

Ранее Sony объявила, что будет единоразово проверять купленные игры PlayStation. В компании заметили, что таким образом пользователи должны будут подтвердить легальность приобретения тайтла.