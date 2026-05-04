Игроков PlayStation заставят показать свои игры

Sony рассказала, что будет один раз проверять игры геймеров PlayStation

Компания Sony объявила, что будет единоразово проверять купленные игры PlayStation. На это обратило внимание издание The Verge.

Ранее энтузиасты нашли новую функцию консолей Sony, согласно которой PlayStation будут раз в месяц требовать подключение к интернету. В противном случае, если легальность покупки не подтвердится, то приставка не будет запускать игры. В Sony спустя несколько дней отреагировали на нововведение и попытались объяснить, что оно принесет пользователям.

В компании опровергли предположение геймеров о том, что Sony заставит каждый месяц проходить проверку официального статуса игры. Вместо этого каждый тайтл проверят всего один раз. «Для подтверждения лицензии игры потребуется единоразовая онлайн-проверка, после чего дальнейшие проверки не будут нужны», — рассказали в компании. Таким образом, геймерам придется один раз показать свои игры разработчику PS.

При этом в Sony не ответили на вопрос, зачем консоли PlayStation будут каждый месяц требовать подключения к интернету. Журналисты The Verge подчеркнули, что медленная реакция Sony на беспокойство геймеров вновь вызвала опасения по поводу прав собственности на цифровые игры.

Авторы напомнили, что в 2013 году конкурент Sony Microsoft добавил DRM-защиту в приставки Xbox One. Пользователи должны были подтверждать легальность покупки тайтлов каждые 24 часа. Но после волны гнева игроков эту проверку отменили.

В конце апреля Sony анонсировала очередной виток повышения цен на свои игровые консоли PlayStation. Консоли подорожали на всех основных рынках — Северной Америке, Европе, Южной Корее и Юго-Восточной Азии.