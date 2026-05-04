02:00, 4 мая 2026Наука и техника

Игроков PlayStation заставят показать свои игры

Sony рассказала, что будет один раз проверять игры геймеров PlayStation
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Amanz / Unsplash

Компания Sony объявила, что будет единоразово проверять купленные игры PlayStation. На это обратило внимание издание The Verge.

Ранее энтузиасты нашли новую функцию консолей Sony, согласно которой PlayStation будут раз в месяц требовать подключение к интернету. В противном случае, если легальность покупки не подтвердится, то приставка не будет запускать игры. В Sony спустя несколько дней отреагировали на нововведение и попытались объяснить, что оно принесет пользователям.

В компании опровергли предположение геймеров о том, что Sony заставит каждый месяц проходить проверку официального статуса игры. Вместо этого каждый тайтл проверят всего один раз. «Для подтверждения лицензии игры потребуется единоразовая онлайн-проверка, после чего дальнейшие проверки не будут нужны», — рассказали в компании. Таким образом, геймерам придется один раз показать свои игры разработчику PS.

При этом в Sony не ответили на вопрос, зачем консоли PlayStation будут каждый месяц требовать подключения к интернету. Журналисты The Verge подчеркнули, что медленная реакция Sony на беспокойство геймеров вновь вызвала опасения по поводу прав собственности на цифровые игры.

Авторы напомнили, что в 2013 году конкурент Sony Microsoft добавил DRM-защиту в приставки Xbox One. Пользователи должны были подтверждать легальность покупки тайтлов каждые 24 часа. Но после волны гнева игроков эту проверку отменили.

В конце апреля Sony анонсировала очередной виток повышения цен на свои игровые консоли PlayStation. Консоли подорожали на всех основных рынках — Северной Америке, Европе, Южной Корее и Юго-Восточной Азии.

