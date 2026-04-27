18:02, 27 апреля 2026

PlayStation 5 подорожали по всему миру

Цены на PlayStation 5 выросли в Корее и Азии, еще раньше — в США и Европе
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Компания Sony анонсировала очередной виток повышения цен на свои игровые консоли PlayStation. Об этом сообщает издание Wccftech.

В фирме рассказали, что им придется поднять цены на приставки семейства PlayStation 5 на рынках Южной Корее и Юго-Восточной Азии. Причиной введения новых цен в Sony назвали «продолжающееся давление в мировой экономике». Новые условия при покупке устройств вступают в силу с 1 мая.

В пересчете на американскую валюту в Южной Корее базовая консоль PlayStation 5 с дисководом будет стоить 693 доллара (52 тысячи рублей), версия без дисковода — 627 долларов (47 тысяч рублей). В Индонезии PS5 оценили в 700 долларов (53 тысячи рублей), цифровую версию — 614 долларов (46 тысяч рублей). Также в большую сторону изменились цены на PlayStation 5 Pro и компактную PlayStation Portal.

Журналисты Wccftech заметили, что приставки Sony подорожали по всему миру. Еще раньше японская корпорация подняла цены на рынках Северной Америке, Бразилии, Европе и Японии.

В России консоли Sony официально не продаются с 2022 года. На старте продаж в США стандартную PS5 оценили в 499 долларов (37 тысяч рублей), модель без дисковода — на 100 долларов дешевле (30 тысяч рублей).

В середине апреля известный инсайдер и аналитик KeplerL2 заявил, что дешевая консоль PlayStation 6 никогда не выйдет. Он объяснил, что этого не случится из-за сложностей в разработке гаджета.

