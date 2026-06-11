В Минобороны раскрыли детали новой массированной атаки ВСУ на регионы России

Минобороны: Средства ПВО за шесть часов сбили 67 дронов ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 67 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Детали новой массированной атаки раскрыли в Министерстве обороны.

Атака была совершена в период с 14:00 до 20:00. Для ударов ВСУ применили десятки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Налетам подверглись семь регионов России. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона.

В ночь с 10 на 11 июня средства противовоздушной обороны уничтожили над Россией 330 беспилотников.

Ранее авторы Telegram-канала «Архангел спецназа» раскрыли особенность трехдневного налета свыше 1,5 тысячи беспилотников на Россию. Сообщалось, что ВСУ запускают сначала болванки, а после них реактивные дроны.