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20:36, 11 июня 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали новой массированной атаки ВСУ на регионы России

Минобороны: Средства ПВО за шесть часов сбили 67 дронов ВСУ над регионами России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 67 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Детали новой массированной атаки раскрыли в Министерстве обороны.

Атака была совершена в период с 14:00 до 20:00. Для ударов ВСУ применили десятки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Налетам подверглись семь регионов России. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Московского региона.

В ночь с 10 на 11 июня средства противовоздушной обороны уничтожили над Россией 330 беспилотников.

Ранее авторы Telegram-канала «Архангел спецназа» раскрыли особенность трехдневного налета свыше 1,5 тысячи беспилотников на Россию. Сообщалось, что ВСУ запускают сначала болванки, а после них реактивные дроны.

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