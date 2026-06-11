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14:29, 11 июня 2026Россия

Раскрыта особенность трехдневного налета свыше 1,5 тысячи беспилотников на Россию

В России заявили, что ВСУ запускают сначала болванки, а после них реактивные дроны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают сначала болванки, а после них реактивные дроны. Особенность трехдневного налета беспилотников на Россию раскрыли авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

Канал обратил внимание на то, что за последние три дня было зафиксировано свыше 1,5 тысяч беспилотников, летевших на Россию.

«В ход шли и обычные беспилотники, и реактивные, которые шли после болванок по конкретным целям. [Силы] противовоздушной обороны (ПВО) разряжаются, и затем [ВСУ] запускают реактивные дроны», — говорится в сообщении.

Авторы поста указали на то, что помимо реактивных дронов после болванок украинская сторона задействовала ракеты «Нептун».

Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь с 10 на 11 июня средства ПВО уничтожили над регионами России 330 беспилотников. Кроме того, российские военные сбили три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» за минувшие сутки.

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