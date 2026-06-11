В Минобороны раскрыли детали применения ВСУ ракет большой дальности «Нептун»

Минобороны: Российские военные сбили три ракеты большой дальности «Нептун»

Российские военные сбили три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» за минувшие сутки. Детали применения ракет Вооруженными силами Украины (ВСУ) раскрыли в Министерстве обороны.

Кроме того, ВСУ применили для ударов 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также 10 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Как уточнили в оборонном ведомстве, российские военные уничтожили данные цели.

Помимо этого, в юго-западной части Черного моря был обнаружен безэкипажный катер ВСУ. Его также ликвидировали.

Ранее стало известно о взятии под контроль Российской армии двух населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Речь шла об Охримовке в Харьковской области и Роскошного в Донецкой Народной Республике.