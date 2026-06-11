Армия Россия взяла под контроль населенный пункт Охримовка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в «Максе».
В военном ведомстве отметили, что контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений северной группировки войск.
Ранее российские военные обнаружили и уничтожили в районе села Охримовка важный для ВСУ пункт управления беспилотными летательными аппаратами.
8 июня в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике .