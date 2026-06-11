Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 11 июня 2026Россия

Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Охримовка в Харьковской области
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Армия Россия взяла под контроль населенный пункт Охримовка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в «Максе».

В военном ведомстве отметили, что контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений северной группировки войск.

Ранее российские военные обнаружили и уничтожили в районе села Охримовка важный для ВСУ пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

8 июня в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике .

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего вице-губернатора нашли под кокаином в Москве

    Россияне массово устремились в один город Азии

    Война в Иране ударила по крупнейшему в мире покупателю нефти

    Киркоров высказался о новой пластике

    Посольство России возмутилось после осквернения памятника в Армении

    В Кремле сделали заявление о проведении выборов в условиях СВО

    В российском городе разоблачили банду обнальщиков с оборотом в полмиллиарда рублей

    Аэропорты курортных городов России вновь открылись

    Россияне пристрастились к клинингу

    Украина бросила против российских военных «машину апокалипсиса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok