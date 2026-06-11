Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Охримовка в Харьковской области

Армия Россия взяла под контроль населенный пункт Охримовка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в «Максе».

В военном ведомстве отметили, что контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений северной группировки войск.

Ранее российские военные обнаружили и уничтожили в районе села Охримовка важный для ВСУ пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

8 июня в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике .