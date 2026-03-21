Уничтожение важного для ВСУ пункта управления БПЛА попало на видео

Бойцы ГВ «Север» уничтожили важный для ВСУ пункт управления БПЛА у Охримовки

Северный Ветер / Telegram

В Волчанском районе Харьковской области продолжаются бои. Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» в районе села Охримовка обнаружили и уничтожили важный для Вооруженных сил Украины (ВСУ) пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Кадрами работы северяне поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

На видео видно, как российские разведчики вскрыли местоположение украинских операторов БПЛА из состава 159-й отдельной механизированной бригады (омбр), откуда они корректировали огонь по штурмовым группам Армии России, ведущим бои в Волчанских Хуторах.

Затем дроноводы северян несколькими точными ударами уничтожили вражеский пункт управления вместе с дорогостоящим оборудованием и живой силой противника.

Ранее гвардейцы 33-го мотострелкового полка показали на видео уничтожение украинских роботов в зоне спецоперации.