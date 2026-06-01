Ведущего европейского производителя мотоциклов уличили в махинациях

Австрийский KTM попался на мошеннической схеме нелегальной продажи мотоциклов

Австрийский мотопроизводитель KTM оказался в центре скандала. Его уличили в махинациях с нелегальной продажей внедорожных мотоциклов, пишет Carscoops.

Расследование, проведенное группой из журналистов десяти крупных изданий (среди них Spiegel и Manager Magazin), вскрыло мошенническую схему. Корреспонденты несколько месяцев выдавали себя за покупателей и выяснили: байки, изначально созданные только для треков, поставляются с заниженной мощностью, чтобы получить допуск на дороги общего пользования. После регистрации дилеры по указанию производителя возвращают двигателям полную силу.

Прежде всего речь идет о модели KTM 350 EXC-F с одноцилиндровым мотором объемом 350 кубических сантиметров. В стандартном исполнении она развивает 51 лошадиную силу и для обычных дорог не предназначена. В ходе расследования было установлено, что перед продажей мощность байка намеренно снижают на 15 лошадиных сил, чтобы формально соблюсти экологические и регистрационные нормы. Как только новый владелец покидает салон, дилер перепрошивает блок управления, снимает все ограничения и превращает трековый мотоцикл в дорожный с поддельными документами.

По данным Международного совета по экологически чистому транспорту (ICCT), после удаления ограничителей мотоциклы KTM становятся более чем вдвое громче, а уровень твердых частиц в воздухе значительно превышает автомобильные показатели. Технически такие байки не разрешены для дорог общего пользования, поэтому страховые компании не покрывают ущерб — в случае аварии водителю может грозить тюремное заключение.

В KTM утверждают, что вся техника отправляется дилерам в дорожной версии, а обратные модификации выполняются только по запросу клиента. Дилеры якобы предупреждают покупателей, что после снятия ограничений мотоцикл перестает соответствовать требованиям для дорог. Источник сообщил, что представитель отдела продаж KTM на Брюссельском автосалоне, не подозревая, что общается с репортером, признал, что «это своего рода обман».

