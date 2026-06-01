В России выступили с призывом на фоне острой нехватки ракет для средств ПВО у Украины

Обозреватель «Царьграда» Чертинов призвал усилить воздушные атаки по Украине

Обозреватель «Царьграда» Владлен Чертинов выступил с призывом на фоне острой нехватки ракет для средств противовоздушной обороны (ПВО) у Украины. Подробности приводятся на сайте российского издания.

По мнению Чертинова, пришло время кардинально усилить воздушные атаки и «доказать всему миру, что Россия может не только грозить, но и решительно действовать». Он счел, что у Москвы появился «отличный шанс» нанести Киеву серьезный урон.

В конце мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому лидеру Дональду Трампу. Политик пожаловался на критическую нехватку средств для систем ПВО и попросил коллегу нарастить поставки комплексов ПВО и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).