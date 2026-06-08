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12:18, 8 июня 2026Россия

Россия взяла под контроль населенный пункт Химик в ДНР

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Химик в ДНР
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Антонюк / ТАСС

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в «Максе».

В военном ведомстве отметили, что населенный пункт перешел под контроль России благодаря решительным действиям военнослужащих подразделений Южной группировки войск.

Ранее армия России взяла под контроль населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Восток». По данным Минобороны, Украина потеряла шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, семь единиц мототехники, а также пять наземных роботизированных комплексов.

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