Россия взяла под контроль населенный пункт Химик в ДНР

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Химик в ДНР

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в «Максе».

В военном ведомстве отметили, что населенный пункт перешел под контроль России благодаря решительным действиям военнослужащих подразделений Южной группировки войск.

Ранее армия России взяла под контроль населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Восток». По данным Минобороны, Украина потеряла шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, семь единиц мототехники, а также пять наземных роботизированных комплексов.