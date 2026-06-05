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Бывший СССР
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12:32, 5 июня 2026Бывший СССР

ВС России продвинулись в Запорожской области

ВС России продвинулись к Новоселовке в Запорожской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Уточняется, что российские военные ведут бои на подступах к Новоселовке. По словам собеседника канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются противостоять наступлению при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Российские войска 4 июня взяли под контроль населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Восток». По данным Минобороны, ВСУ потеряли 6 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, 7 единиц мототехники, а также 5 наземных роботизированных комплексов.

Сообщалось, что после этого российские военные могут продвигаться западнее Комсомольского. Это может способствовать перерезанию логистики ВСУ у Малой Токмачки.

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