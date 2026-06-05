ВС РФ после взятия Комсомольского могут перерезать логистику ВСУ у Малой Токмачки

Российские военные после взятия Комсомольского (украинское название — Гуляйпольское) в Запорожской области могут перерезать логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Малой Токмачки. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он выразил мнение, что Вооруженные силы (ВС) России будут продвигаться западнее Комсомольского.

«Более того, есть еще такой населенный пункт, как Малая Токмачка, за который очень длительное время идет борьба. И вот перерезание логистики у Малой Токмачки очень серьезно затруднит положение украинских боевиков в районе данного населенного пункта», — уточнил Марочко.

Российские войска 4 июня взяли под контроль населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Восток». По данным Минобороны, ВСУ потеряли 6 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, 7 единиц мототехники, а также 5 наземных роботизированных комплексов.