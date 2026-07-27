Самой красивой замужней женщиной мира признали жительницу Подмосковья

Титул «Миссис Земля 2026» получила Людмила Секрий из Подмосковья

Жительницу Подмосковья Людмилу Секрий признали победительницей международного конкурса красоты «Миссис Земля 2026». Об этом сообщает ТАСС.

Самую красивую замужнюю женщину мира выбирали в субботу, 25 июля, в столице Малайзии — городе Куала-Лумпур. По словам организаторов конкурса с российской стороны, Секрий сумела обойти 40 соперниц.

Секрий живет в городе Видное, она основательница крупной строительной компании. У нее четверо детей в возрасте от пяти до 13 лет. Женщина отправилась на международный конкурс после того, как получила титул «Миссис Россия Мира 2026».

Спасибо моей семье за невероятную поддержу, именно она стала главным двигателем моей победы. Свою победу я посвящаю каждой женщине, которая исполнила самую важную миссию на Земле — подарила миру новую жизнь. Я хочу сказать каждой маме: любите себя, верьте в себя и никогда не забывайте о своих мечтах Людмила Секрий

Ранее сообщалось, что составлен список стран с самыми красивыми женщинами. В первую пятерку вошли Колумбия, Польша, Греция, Чехия и Россия, занявшая четвертое место.