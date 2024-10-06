Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и чем, кроме красоты, покорила жюри «Мисс Россия»?

Конкурс «Мисс Россия — 2024» выиграла 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии

Поздно вечером в субботу, 5 октября, стало известно имя новой обладательницы титула «Мисс Россия». Самой красивой девушкой страны признали 18-летнюю Валентину Алексееву из республики Чувашия. Однако она покорила жюри не только красотой. Что особенного в новой «Мисс Россия» — в материале «Ленты.ру».

«Мисс Россия — 2024» поступила на бюджетное место в медицинский вуз

В одном из пяти видео, выпущенных перед финалом конкурса, участницы «Мисс Россия» отвечали на разные вопросы: чем будут покорять жюри, что в них особенного и почему именно они достойны стать обладательницами титула.

Валентина Алексеева сразу немного выделилась среди остальных. Она скромно призналась, что хотела бы своим примером показать, что современная «Мисс Россия» может быть не только красивой, но и образованной.

И это не пустые слова: хотя Алексеевой всего 18 лет, она уже может похвастаться некоторыми достижениями. Девушка окончила лучшую школу родной республики с золотой медалью и поступила на бюджетное место на специальность «Лечебное дело» в медицинский университет имени Пирогова — один из лучших медицинских вузов России.

«Было очень тяжело совмещать учебу, конкурсы красоты, спорт, ЕГЭ, съемки, но у меня получилось, и получилось отлично», — пишет она об этом на своей странице в соцсетях. А в анкете на конкурсе «Мисс Россия» она назвала свое поступление в вуз одним из главных достижений в жизни.

Я действительно многое сделала для того, чтобы окончить школу с отличием. И мой красный аттестат и золотая медаль в красной коробочке стали результатом моих бессонных ночей за вебинарами, тестами и учебниками. За все это время у меня не было ни одного репетитора, я все делала сама. На выпускном никто из моих близких не знал, что аттестат красный, а медаль золотая. Я до последнего держала эту новость в секрете. Это был наш общий праздник! Валентина Алексеева «Мисс Россия — 2024»

Несмотря на сильную нагрузку, Алексеевой удавалось сохранять позитивный настрой. В своем Telegram-канале она призвала не бояться экзаменов, но при этом ответственно готовиться к ним. «ЕГЭ — это не страшно, это весело, главное проще к этому относиться, мои одноклассники подтвердят, что на все экзамены я заходила и выходила с улыбкой», — написала она в ответ на вопрос переживающей о подготовке к экзаменам девушки.

Валентина Алексеева, «Мисс Россия — 2024» Фото: @viallentinka

Валентина Алексеева начала участвовать в конкурсах красоты в десятом классе

Хотя учеба в медицинском вузе требует много времени, девушке удается совмещать ее с многочисленными хобби. Она занимается балетом, ходит в спортзал и на йогу, посещает уроки естественного макияжа и участвует в фотосессиях. При этом девушка успевает принимать активное участие в научно-исследовательских проектах в области экологии.

Конкурсы красоты появились в ее жизни только в 16 лет: тогда она училась в десятом классе. Девушка решила принять участие в конкурсе «Мисс Чувашия» случайно: увидела объявление о кастинге в соцсетях и подумала «а вдруг пройду». Так и получилось.

До этого кастинга я не имела никакого отношения ни к подиуму, ни к миру моды. И всего за месяц педагоги школы красоты научили меня модельной походке — они профессионалы с большой буквы Валентина Алексеева «Мисс Россия — 2024»

На первом этапе регионального конкурса девушкам пришлось бороться за победу в прямом смысле этого слова: им нужно было выполнять спортивные упражнения на скорость и на время. Последним испытанием было дольше всех продержаться в планке: Алексеева победила всех с результатом 12 минут 30 секунд.

Затем последовали конкурс талантов, интеллектуальной конкурс и дефиле в купальниках — на всех этих этапах она тоже выступила достойно.

После победы на региональном конкурсе Алексеева сосредоточилась на учебе и поступлении в вуз. Однако, как только девушка добилась этой цели, она решила попробовать принять участие и в конкурсе «Мисс Россия». Ей удалось попасть в список из 50 финалисток, при том, что заявки на конкурс подали 85 тысяч девушек со всей России.

Валентина Алексеева, «Мисс Россия — 2024» Фото: @viallentinka

Валентина Алексеева назвала обстановку на конкурсе «Мисс Россия» дружелюбной

На конкурсе «Мисс Россия» Валентина Алексеева активно принимала участие во всех этапах: выступала в национальном костюме и представляла благотворительный проект. Так как девушка мечтает стать врачом, проект был посвящен медицине и назывался «Птица счастья». Концепцию потенциального фонда девушка разрабатывала вместе с преподавателями вуза, а основной его задачей назвала помощь больным детям.

Программу конкурса Алексеева назвала крайне насыщенной. Для примера она выложила расписание на один из дней и иронично отметила, что им еще повезло, что дефиле длилось всего три часа.

08:30-09:00 — завтрак

09:00-10:00 — сборы

10:15-11:45 — МК с представителем ВК

12:00-13:00 — награждение Атоми

13:30-14:00 — обед

14:00-15:00 — съемки для Останкино

15:00-20:00 — поездка к деткам в благотворительный фонд

15:30-17:30 — МК по финансовой грамотности для оставшихся

17:40-18:20 — ужин

18:30-19:15 — программа «Судороги от каблуков прочь», тренировка

19:15-22:00 — дефиле

22:00-22:15 — собрание

Отношения между участницами Алексеева сочла товарищескими. По ее словам, конкуренции не чувствовалось, и каждая девушка стремилась помогать другой по мере возможностей.

Даже несмотря на активную программу конкурса, девушка не забывала об учебе. Как только у нее появлялась свободная минутка, она сейчас же начинала учить названия костей в человеческом организме

Девушка призналась, что заранее договорилась со всеми преподавателями об отъезде на конкурс, и вуз ее очень поддерживает. Однако сразу после финала «Мисс Россия» ей все равно предстоит быстро нагонять пропущенное.

В финале конкурса представительница Чувашии уверенно держалась на сцене и без заминки ответила на вопрос о любимом национальном блюде — им оказались пельмени и национальный чувашский пирог хупла с картошкой, мясом и луком. Когда ее признали победительницей, ей с трудом удалось сдержать переполнявшие ее эмоции.

Маргарита Голубева, обладательница титула «Мисс Россия — 2023», вручает корону победительницы Валентине Алексеевой Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Алексеева призналась, что после победы, на которую даже не рассчитывала, ее переполняют радость, счастье и волнение по поводу будущего. Она поблагодарила родителей за поддержку и сказала, что теперь ее главная задача — достойно представить страну на конкурсе «Мисс Вселенная». А это значит, что впереди ей предстоит еще много работы: кто сказал, что конкурсы красоты — это легко?

Этот конкурс не только про красоту. Это про дисциплину, стрессоустойчивость, ответственность, грацию, выдержку. Тут нужно совмещать все и сразу. Чтобы результат получился грандиозным, ежедневно каждая из нас проделывает огромную работу Валентина Алексеева «Мисс Россия — 2024»