«Мисс Россия-2024» поделилась своими планами

«Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева планирует стать «Мисс Вселенной»

Победительница конкурса «Мисс Россия-2024» Валентина Алексеева пообещала приложить все усилия, чтобы успешно представить страну на «Мисс Вселенной». Своими планами она поделилась с ТАСС.

По словам 18-летней уроженки Чувашии, она намерена сделать все возможное и невозможное, чтобы Россия была лучшей.

«Дальнейшие планы — это, конечно же, достойно представить Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», — сказала Алексеева.

Девушка призналась, что после победы, на которую даже не рассчитывала, ее переполняют радость, счастье и волнение по поводу будущего.

Финал конкурса «Мисс Россия-2024» состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в субботу, 5 октября. Победительница получила корону и денежный приз — один миллион рублей. Она представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Мексике 16 ноября.

1 октября организаторы конкурса красоты «Мисс Россия» опубликовали имена и фотографии 50 финалисток 2024 года. Директор конкурса Анастасия Беляк сообщила, что в 2024 году получила рекордное число заявок от потенциальных участниц — больше 85 тысяч.