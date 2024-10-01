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14:38, 1 октября 2024Из жизни

Стали известны имена 50 самых красивых девушек России

Стали известны имена 50 претенденток на титул «Мисс Россия — 2024»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

1 октября организаторы конкурса красоты «Мисс Россия» опубликовали имена и фотографии 50 финалисток 2024 года. Увидеть самых красивых девушек страны можно на официальном сайте конкурса.

Стало известно, что за корону главной красавицы будут бороться три россиянки из Республики Крым, а также девушки из Хабаровска, Биробиджана, Якутии, Южно-Сахалинска, Москвы, Твери, Омска, Оренбурга, Волгограда и других регионов. Одна из прошедших в финал участниц — из Козьмодемьянска, небольшого городка, где живет всего около 20 тысяч человек.

Помимо фото девушек на сайте можно найти карточки с краткой информацией о каждой из претенденток на титул «Мисс Россия —2024». За каждую из них можно проголосовать: с помощью зрительского голосования определят 20 самых достойных победы участниц конкурса. Затем еще десять отсеет специальное жюри. Их имена будут объявлены на торжественной церемонии в субботу, 5 октября.

Ранее директор конкурса красоты «Мисс Россия» Анастасия Беляк сообщила, что в 2024 году получила рекордное число заявок от потенциальных участниц — больше 85 тысяч. По словам Беляк, в этом году было аномальное количество заявок из неочевидных мест — например, из Волгограда и Волгоградской области и Комсомольска-на-Амуре, откуда обычно бывает мало девушек.

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Финал «Мисс Россия — 2024» пройдет в субботу, 5 октября. Победительница получит миллион рублей и отправится представлять страну на конкурс «Мисс Вселенная», который пройдет в Мексике 16 ноября. Участницы, занявшие второе и третье места, станут обладательницами грантов на обучение в вузах России.

Ранее организаторы конкурса опубликовали первое видео с самыми красивыми девушками страны. О своих впечатлениях в ролике рассказали представительница Ульяновска Адель Ильясова, Александра Иванова из Ижевска, Милана Яворская из Тулы, а также другие участницы.

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      Антонина Черташ
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