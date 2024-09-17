Опубликовано первое видео с самыми красивыми девушками России 2024 года

Опубликовано первое видео с участницами конкурса красоты «Мисс Россия — 2024»

В Москве стартовал всероссийский конкурс красоты «Мисс Россия — 2024». Организаторы мероприятия опубликовали первое видео с самыми красивыми девушками страны на странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

О своих впечатлениях в ролике рассказали представительница Ульяновска Адель Ильясова, Александра Иванова из Ижевска, Милана Яворская из Тулы, а также другие участницы. В основном девушки говорили, что очень рады, что именно их выбрали для участия в финале, большинство из них признавались, что очень волнуются. Представительница Краснодара Дарья Решта уверенно заявила, что планирует вернуться в родной город с короной победительницы.

На пресс-конференции в честь открытия директор конкурса Анастасия Беляк сообщила, что в 2024 году в конкурсе участвуют 50 девушек со всей России. Финал «Мисс Россия — 2024» пройдет 5 октября, до этого девушки почти три недели будут участвовать в промежуточных этапах конкурса и готовиться к финальной церемонии.

Победительница «Мисс Россия» получит миллион рублей и отправится представлять страну на конкурс «Мисс Вселенная», который пройдет в Мексике 16 ноября. Участницы, занявшие второе и третье места, станут обладательницами грантов на обучение в вузах России.

Сейчас титул «Мисс Россия» принадлежит Маргарите Голубевой из Санкт-Петербурга. В ноябре 2023 года она участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная» в Сальвадоре, но не заняла призовых мест. По ее словам, готовиться к участию в международном смотре красавиц ей пришлось в беспрецедентных условиях. «Я занималась дефиле по четыре часа в день, обучалась с репетиторами иностранным языкам — английскому и итальянскому, проходила дополнительные курсы по макияжу и прическам, чтобы выглядеть на все сто», — объяснила она.