«Мисс Россия» сообщила о беспрецедентных условиях подготовки к «Мисс Вселенная»

Участнице «Мисс Вселенная» из России пришлось готовиться к финалу в сжатые сроки

Победительница конкурса «Мисс Россия» 22-летняя Маргарита Голубева рассказала о беспрецедентных условиях подготовки к конкурсу «Мисс Вселенная». Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции для информационного агентства ТАСС.

Девушка заявила журналистам, что начала готовиться к поездке на финал международного конкурса сразу после победы на «Мисс Россия». «Я занималась дефиле по четыре часа в день, обучалась с репетиторами иностранным языкам — английскому и итальянскому, проходила дополнительные курсы по макияжу и прическам, чтобы выглядеть на все сто», — объяснила она.

Впервые такая ситуация на конкурсе «Мисс Россия», когда у девушки есть только три недели на подготовку. Обычно есть полгода Маргарита Голубева победительница конкурса «Мисс Россия — 2023»

Генеральный директор Национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк сказала, что победительница отлично справилась с подготовкой в столь сжатые сроки. По ее словам, когда Голубеву выбрало жюри, все были уверены в высоком уровне ответственности и дисциплинированности этой участницы.

Девушка отправится в Сальвадор 1 ноября. 15 ноября состоится полуфинал, конкурса, а на следующий день, 16 ноября, — конкурс национальных костюмов. На нем Голубева, вопреки традиции, выступит не в обычном кокошнике и народном платье, а в костюме «Царевна-Лебедь», вдохновленном русскими сказками и картиной Михаила Врубеля.

В финале конкурса, который пройдет 18 ноября, россиянка облачится в шелковое вечернее платье цвета индиго с длинным шлейфом, сделанное по ее эскизу. Ей предстоит соревноваться за корону победительницы с 85 девушками со всего мира.

Финал конкурса «Мисс Россия-2023» состоялся 8 октября в Москве. Самую красивую девушку страны выбирали из 50 финалисток со всех уголков России после нескольких отборочных этапов и интеллектуального конкурса.