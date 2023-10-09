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00:13, 9 октября 2023Из жизни

Объявлена победительница конкурса «Мисс Россия-2023»

Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга победила на конкурсе «Мисс Россия-2023»
Маргарита Голубева

Маргарита Голубева. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве состоялся финал конкурса «Мисс Россия-2023», его победительницу объявили в концертном зале Barvikha Luxury Village. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Главный приз — корону, изготовленную по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая II, получила Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Кроме короны, победительница получит миллион рублей и возможность принять участие в международных конкурсах красоты — «Мисс Вселенная», который состоится 18 ноября в Сальвадоре, и «Мисс мира» в Индии в декабре.

Голубева учится в двух вузах: на пятом курсе в Российской таможенной академии — на факультете таможенного дела и на втором курсе Московского государственного института культуры — на факультете музыкального искусства. В 2022 году Маргарита участвовала в юбилейном десятом сезоне шоу «Голос». Ее наставницей по вокалу стала Лариса Долина. Кроме музыки, девушка увлекается мотокроссом.

Титул первой Вице-мисс получила Елизавета Дудина из Тольятти, второй Вице-мисс стала Любовь Хохолова из Якутии.

Конкурс «Мисс Россия» впервые состоялся в 1927 году в Париже среди русских эмигранток. Его проводили ежегодно в течение 12 лет — до начала Второй мировой войны. Конкурс возродили в современной России в 1993 году. Все участницы должны быть не младше 18 и не старше 23 лет и не ниже 173 сантиметров и без татуировок. «Мисс Россия» должна быть незамужней, не разведенной и без детей. При этом девушки должны быть не просто красивыми, но и в течение года принимать участие в общественных и благотворительных мероприятиях.

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