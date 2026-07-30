В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам на Украине

Минобороны: Российские военные атаковали объекты инфраструктуры на Украине

Российские военные атаковали объекты инфраструктуры на Украине. Детали ударов раскрыли в Министерстве обороны.

Речь идет об объектах топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным оборонного ведомства, удар также был нанесен по складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, российские военные уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Печора».

Атаки совершались с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее стало известно, что за сутки Вооруженные силы России (ВС РФ) установили контроль над четырьмя населенными пунктами. Речь идет о селах Могрица и Малая Слободка в Сумской области, Юрченково в Харьковской области, а также Красноярское в Донецкой Народной Республике (ДНР).