Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 30 июля 2026 (обновлено: 12:30, 30 июля 2026)Россия

В Минобороны назвали число сбитых за сутки в зоне СВО беспилотников ВСУ

Минобороны: Российские средства ПВО за сутки сбили в зоне СВО 712 беспилотников ВСУ
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили в зоне специальной военной операции (СВО) 712 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число ликвидированных устройств назвали в ходе брифинга Минобороны.

В ведомстве отметили, что также удалось уничтожить 13 управляемых авиабомб противника.

Помимо этого были сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, указали в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 192 611 беспилотников, 668 зенитных ракетных комплексов, 30370 танков и других боевых бронированных машин, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35951 орудие полевой артиллерии и минометов, 67842 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Российские силы ПВО в ночь на 30 июля сбили над регионами страны 258 украинских дронов. Атакам, в частности, подверглись Пензенская, Тамбовская и Воронежские области, а также Краснодарский край и Адыгея.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Пашинян объявил о своей отставке
    ВС РФ разрешил забирать у россиян уже проданные машины при одном условии
    Частные заправки в России пожаловались на отсутствие топлива
    Побившие рекорды российского проката «Мастер и Маргарита» выйдут в США после победы в суде
    На СВО применили более 100 тысяч российских «Гербер»
    Россиянин попытался отрубить голову соседу топором
    На Западе заметили новый военный успех России в Африке
    Названы три требующих обязательного обращения к врачу симптома
    Бразилия начала депортировать беременных россиянок из-за «родильного туризма»
    В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok