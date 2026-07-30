В Минобороны назвали число сбитых за сутки в зоне СВО беспилотников ВСУ

Минобороны: Российские средства ПВО за сутки сбили в зоне СВО 712 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили в зоне специальной военной операции (СВО) 712 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число ликвидированных устройств назвали в ходе брифинга Минобороны.

В ведомстве отметили, что также удалось уничтожить 13 управляемых авиабомб противника.

Помимо этого были сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, указали в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 192 611 беспилотников, 668 зенитных ракетных комплексов, 30370 танков и других боевых бронированных машин, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35951 орудие полевой артиллерии и минометов, 67842 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Российские силы ПВО в ночь на 30 июля сбили над регионами страны 258 украинских дронов. Атакам, в частности, подверглись Пензенская, Тамбовская и Воронежские области, а также Краснодарский край и Адыгея.