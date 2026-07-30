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Силовые структуры
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12:17, 30 июля 2026Силовые структуры

Названа причина ДТП машины и автобуса с детской хоккейной командой в российском регионе

СК возбудил дело после ДТП с автобусом, перевозившем детскую хоккейную команду
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anton Dios / Shutterstock / Fotodom

В Татарстане следователь возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившем детскую хоккейную команду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Расследование ведется по статье о нарушении правил дорожного движения и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Ford Focus уснул за рулем и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автобусом.

В результате пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее прокуратура показала на видео последствия аварии.

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