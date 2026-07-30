Названа причина ДТП машины и автобуса с детской хоккейной командой в российском регионе

СК возбудил дело после ДТП с автобусом, перевозившем детскую хоккейную команду

В Татарстане следователь возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившем детскую хоккейную команду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Расследование ведется по статье о нарушении правил дорожного движения и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Ford Focus уснул за рулем и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автобусом.

В результате пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее прокуратура показала на видео последствия аварии.