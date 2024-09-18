Названы два неочевидных города с самыми красивыми девушками в России

Директор конкурса «Мисс Россия» сообщила о рекордном числе заявок от участниц

Директор конкурса красоты «Мисс Россия» Анастасия Беляк сообщила, что в 2024 году получила рекордное число заявок от потенциальных участниц — больше 85 тысяч. Число она назвала на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к началу конкурса.

По словам Беляк, в этом году было аномальное количество заявок из неочевидных мест — Волгограда и Волгоградской области и Комсомольска-на-Амуре. Последний особенно удивил организаторов конкурса, так как этот город очень далеко от Москвы, и оттуда не так часто приезжают претендентки на звание самой красивой девушки России.

Директор «Мисс Россия» также рассказала, что от каждого региона может быть представлена только одна девушка. Некоторые из них — победительницы местных конкурсов красоты, другие же просто приняли участие в кастинге «Мисс Россия — 2024», который прошел летом, и сумели пробиться в финальную часть конкурса.

Беляк отметила, что большая часть девушек, участвующих в конкурсе в этом году, учатся на направлениях биохимия, юриспруденция, филология, театр и кино, психология, маркетинг, а также финансы и кредит. Представительниц последнего направления, по ее словам, традиционно очень много среди претенденток на корону победительницы.

В конкурсе участвуют 50 девушек со всей России. Финал «Мисс Россия — 2024» пройдет 5 октября, до этого девушки почти три недели будут участвовать в промежуточных этапах конкурса и готовиться к финальной церемонии. Победительница получит миллион рублей и отправится представлять страну на конкурс «Мисс Вселенная», который пройдет в Мексике 16 ноября. Участницы, занявшие второе и третье места, станут обладательницами грантов на обучение в вузах России.

Ранее организаторы конкурса опубликовали первое видео с самыми красивыми девушками страны. О своих впечатлениях в ролике рассказали представительница Ульяновска Адель Ильясова, Александра Иванова из Ижевска, Милана Яворская из Тулы, а также другие участницы.