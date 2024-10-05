Выбрана «Мисс Россия-2024»

Титул «Мисс Россия-2024» забрала Валентина Алексеева из Чувашии

Титул «Мисс Россия-2024» забрала Валентина Алексеева из республики Чувашия. Финал смотра состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в субботу, 5 октября. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победительница конкурса получила корону и денежный приз — один миллион рублей. Она представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Мексике 16 ноября.

Титул «Первая вице-мисс России» получила Ирина Миронова из Тольятти. «Вторая вице-мисс» — Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга. Она же набрала наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании. Участницы, занявшие второе и третье места, станут обладательницами грантов на обучение в вузах России.

Также в новой специальной номинации от линии корейской косметики Atomy победила Ангелина Горбунова из Саратовской области. Она получила титул «Мисс Atomy» и станет амбассадором марки.

1 октября организаторы конкурса красоты «Мисс Россия» опубликовали имена и фотографии 50 финалисток 2024 года. Директор конкурса Анастасия Беляк сообщила, что в 2024 году получила рекордное число заявок от потенциальных участниц — больше 85 тысяч.

