«Сверхчувствительная тема». Сообщается о перепродаже Турцией российских ЗРК С-400. В Кремле и Анкаре сделали заявления

Hürriyet: Турция продала российские ЗРК С-400 в одну из стран Персидского залива

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, ранее приобретенные у России, могли быть проданы Турцией одной из стран Персидского залива. Об этом заявил журналист турецкого издания Hürriyet Абдулкадир Селви.

«По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране. О сделке будет объявлено сегодня. С-400 отправляются в одну из стран Персидского залива», — говорится в опубликованном материале.

Вчера завершались последние формальности. Говорят, что в полночь были устранены и последние шероховатости Абдулкадир Селви турецкий журналист

Уточняется, что российские ЗРК могли купить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) или Катар. Так, ОАЭ якобы «пытаются закупить альтернативные системы защиты» после иранских атак, а Катар — после израильских. Однако официального подтверждения сделки со стороны турецких властей пока не поступало.

Грузовик с комплектующими для систем противовоздушной обороны С-400 Фото: Turkish Defence Ministry via AP, Pool

Несколькими днями ранее издание Military Watch Magazine также заявило, что Турции якобы предложили передать купленные у России батареи С-400 третьей стране или на совместное хранение с США.

В Турции прокомментировали информацию о перепродаже российских ЗРК

В турецком правительстве заверили, что информация о возможной передаче Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 третьей стране не соответствует действительности.

«Такой ситуации нет, обсуждений о передаче российских ЗРК третьей стране не ведется», — сообщил источник РИА Новости.

Авиабаза ВВС Турции «Мюррет» в Анкаре, Турция Фото: Getty Images

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, допустил перепродажу Турцией российских комплексов С-400. По его мнению, это нормальная практика, которая при соблюдении ряда условий не испортит отношения между Москвой и Анкарой.

Я не думаю, что это что-то испортит. Мы не знаем сейчас условия договора, возможна ли перепродажа в третьи страны, может ли Турция перепродавать наши комплексы С-400? Андрей Колесник депутат Госдумы

При этом депутат предположил, что условия передачи российских ЗРК третьей стране могли быть изначально прописаны в договоре.

В Кремле назвали тему передачи С-400 сверхчувствительной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал информацию о возможной передаче Турцией российских ЗРК С-400 третьей стране. Официальный представитель Кремля назвал эту тему сверхчувствительной.

Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Официальный представитель Кремля уточнил, что у России были контакты с турецкой стороной по этой теме, и они будут продолжены.