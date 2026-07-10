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08:49, 10 июля 2026Мир

Стало известно о перепродаже Турцией российских ЗРК

Hürriyet: Турция продала российские С-400 стране Персидского залива
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, ранее приобретенные у России, могли быть проданы Турцией одной из стран Персидского залива. Об этом сообщает газета Hürriyet.

«По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране. О сделке будет объявлено сегодня. С-400 отправляются в одну из стран Персидского залива», — сказано в сообщении.

Источники издания указывают, что среди возможных покупателей называются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар. При этом уточняется, что официального подтверждения сделки со стороны турецких властей пока не поступало.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве сообщало, что информация о возможной передаче Турцией российских ЗРК С-400 третьей стране не соответствует действительности. «Такой ситуации нет, обсуждений о передаче российских ЗРК третьей стране не ведется», — рассказал собеседник агентства.

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