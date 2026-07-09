В Турции ответили на слухи о передаче российских ЗРК третьей стране

РИА: Информация о передаче Турцией С-400 третьей стране не соответствует действительности

Информация о возможной передаче Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 третьей стране не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«Такой ситуации нет, обсуждений о передаче российских ЗРК третьей стране не ведется», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Турции предложили передать купленные у России батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 третьей стране или на совместное хранение с США. Отмечается, что в западных странах неоднократно звучали призывы к тому, чтобы Турция продала эти ЗРК Украине.