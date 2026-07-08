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15:04, 8 июля 2026Мир

Турции предложили нарушить контракт с Россией

MWM: Турции предложили передать С-400 третьей стране или на совместное хранение с ВВС США
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Турции предложили передать купленные у России батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 третьей стране или на совместное хранение с США. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

«Одно из рассматриваемых предложений предусматривает передачу Турцией своих батарей С-400 третьей стране или на совместное хранение с ВВС США, хотя, учитывая строгие ограничения России для конечных пользователей на экспорт современных вооружений, Москва предупредила, что это, вероятно, потребует нарушения условий контракта», — говорится в публикации.

Отмечается, что в западных странах неоднократно звучали призывы к тому, чтобы Турция продала эти ЗРК Украине.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил, что США отменят санкции в отношении Турции, которые были введены в 2020 году после приобретения Анкарой российских С-400.

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