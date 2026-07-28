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Забота о себе
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20:28, 28 июля 2026Забота о себе

Уролог раскрыл явные признаки низкого уровня тестостерона

Уролог Индароков: При низком уровне тестостерона у мужчин появляется лишний вес
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DC Studio / Designed by Magnific

Уролог-андролог Тембулат Индароков рассказал, какие явные признаки могут говорить о том, что у мужчины низкий уровень тестостерона. Их врач раскрыл в беседе с изданием РИАМО.

По словам Индарокова, при низком уровне тестостерона у мужчин появляются усталость, проблемы со сном и снижение либидо, а психоэмоциональный фон становится негативным. Кроме того, о дефиците гормона могут свидетельствовать лишний вес и общее увеличение массы тела.

Тем, кто обнаружил у себя эти симптомы, уролог посоветовал обратиться к врачу. Он объяснил, что тестостерон очень важен для мужского здоровья: от этого гормона зависит не только уровень полового влечения, но и состояние сердечно-сосудистой и иммунной систем.

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Чтобы поддерживать уровень тестостерона в норме, Индароков посоветовал отказаться от курения и злоупотребления алкоголем. Кроме того, нужно достаточно спать, отдыхать после работы, заниматься спортом и уделять внимание половой жизни.

Ранее уролог Педро Бастос успокоил мужчин, которые переживают из-за преждевременной эякуляции. Он заявил, что в некоторых случаях это является нормой.

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