Уролог раскрыл явные признаки низкого уровня тестостерона

Уролог Индароков: При низком уровне тестостерона у мужчин появляется лишний вес

Уролог-андролог Тембулат Индароков рассказал, какие явные признаки могут говорить о том, что у мужчины низкий уровень тестостерона. Их врач раскрыл в беседе с изданием РИАМО.

По словам Индарокова, при низком уровне тестостерона у мужчин появляются усталость, проблемы со сном и снижение либидо, а психоэмоциональный фон становится негативным. Кроме того, о дефиците гормона могут свидетельствовать лишний вес и общее увеличение массы тела.

Тем, кто обнаружил у себя эти симптомы, уролог посоветовал обратиться к врачу. Он объяснил, что тестостерон очень важен для мужского здоровья: от этого гормона зависит не только уровень полового влечения, но и состояние сердечно-сосудистой и иммунной систем.

Чтобы поддерживать уровень тестостерона в норме, Индароков посоветовал отказаться от курения и злоупотребления алкоголем. Кроме того, нужно достаточно спать, отдыхать после работы, заниматься спортом и уделять внимание половой жизни.

Ранее уролог Педро Бастос успокоил мужчин, которые переживают из-за преждевременной эякуляции. Он заявил, что в некоторых случаях это является нормой.