Модель с черной монобровью в прозрачном платье появилась на закрытой вечеринке

Модель с монобровью Хаджипантели в откровенном виде появилась на закрытой вечеринке

Греко-кипрская модель София Хаджипантели, которая прославилась благодаря густой черной моноброви, в откровенном виде появилась на закрытой вечеринке. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица посетила мероприятие The Perfect Holiday, организованное модным журналом The Perfect Magazine на Мальте. Она покаталась на яхте с другими гостями, примерив прозрачное сетчатое макси-платье черного цвета, которое обнажало спину. При этом знаменитость также надела прозрачные трусы и отказалась от бюстгальтера.

В мае София Хаджипантели снялась обнаженной на мероприятии французского бренда Jean Paul Gaultier.