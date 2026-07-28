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20:45, 28 июля 2026Ценности

Модель с черной монобровью в прозрачном платье появилась на закрытой вечеринке

Модель с монобровью Хаджипантели в откровенном виде появилась на закрытой вечеринке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sophiahadjipanteli

Греко-кипрская модель София Хаджипантели, которая прославилась благодаря густой черной моноброви, в откровенном виде появилась на закрытой вечеринке. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица посетила мероприятие The Perfect Holiday, организованное модным журналом The Perfect Magazine на Мальте. Она покаталась на яхте с другими гостями, примерив прозрачное сетчатое макси-платье черного цвета, которое обнажало спину. При этом знаменитость также надела прозрачные трусы и отказалась от бюстгальтера.

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В мае София Хаджипантели снялась обнаженной на мероприятии французского бренда Jean Paul Gaultier.

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