Модель с черной монобровью снялась обнаженной на мероприятии бренда

Модель с монобровью Хаджипантели в откровенном виде снялась на мероприятии в Греции

Греко-кипрская модель София Хаджипантели, которая прославилась благодаря густой черной моноброви, в откровенном виде снялась на мероприятии французского бренда Jean Paul Gaultier. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица отправилась на остров Миконос, где указанная марка собрала своих амбассадоров и других гостей. На одном из кадров девушка позировала, сидя на скалистом берегу полностью обнаженной. При этом рядом с ней стояла увеличенная копия флакона духов Jean Paul Gaultier в виде женской фигуры. Также знаменитость отдохнула на яхте в кроп-топе и мини-юбке.

В июне 2023 года Хаджипантели раскрыла причину отказа удалять монобровь. Она отметила, что довольна своей внешностью и надеется, что ее пример поможет другим девушкам с подобной особенностью чувствовать себя лучше.

