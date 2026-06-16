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09:37, 16 июня 2026Мир

Раскрыта личность погибшего при стрельбе в Польше россиянина

wPolityce.pl: Жертвой стрельбы в Польше стал 44-летний художник Скрепецкий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Doris Heimann / dpa / Globallookpress.com

Жертвой стрельбы в Польше 15 июня стал 44-летний художник Семен Скрепецкий. Об этом сообщил польский портал wPolityce.pl.

Стрельба произошла до 10:00 по местному времени на улице Круловея Ядвиги в городе Бяла-Подляска на востоке Польши.

Согласно неофициальной информации, сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Белоруссии в рамках этого дела. Операция, предположительно, проводилась возле белорусского консульства.

Ранее полиция Люблина сообщила, что 44-летний гражданин России стал жертвой стрельбы. Мужчина скончался от огнестрельных ранений.

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