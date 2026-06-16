Раскрыта личность погибшего при стрельбе в Польше россиянина

wPolityce.pl: Жертвой стрельбы в Польше стал 44-летний художник Скрепецкий

Жертвой стрельбы в Польше 15 июня стал 44-летний художник Семен Скрепецкий. Об этом сообщил польский портал wPolityce.pl.

Стрельба произошла до 10:00 по местному времени на улице Круловея Ядвиги в городе Бяла-Подляска на востоке Польши.

Согласно неофициальной информации, сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Белоруссии в рамках этого дела. Операция, предположительно, проводилась возле белорусского консульства.

Ранее полиция Люблина сообщила, что 44-летний гражданин России стал жертвой стрельбы. Мужчина скончался от огнестрельных ранений.