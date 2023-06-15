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09:07, 16 июня 2023Ценности

Модель с черной монобровью раскрыла причину отказа ее удалять

Модель с монобровью София Хаджипантели заявила, что довольна своей внешностью

Фото: @sophiahadjipanteli

Греко-кипрская модель София Хаджипантели, которая прославилась благодаря густой черной моноброви, раскрыла причину отказа ее удалять. Интервью с ней публикует Daily Star.

26-летняя манекенщица, проживающая в Лондоне, рассказала, что с детства подвергалась нападкам и оскорблениям со стороны окружающих из-за своей внешности. В настоящее время, по словам девушки, ей пишут негативные комментарии в интернете. «Думаю, многих хейтеров беспокоит, что я делаю то, чего они никогда не смогли бы себе позволить из-за того, насколько они приучены к одному стандарту красоты. Люди так часто говорят мне в сети исчезнуть с лица земли, что это печально», — заявила она.

Известно, что Хаджипантели сотрудничала с такими модными брендами, как Jean Paul Gaultier, Louboutin, Hugo Boss и Valentino, и основала бодипозитивное движение #UnibrowMovement, которое объединило полмиллиона человек. Собеседница издания отметила, что довольна своей внешностью и надеется, что ее пример поможет другим девушкам с подобной особенностью чувствовать себя лучше.

«Я никогда не смогла бы сдаться. Я в долгу перед маленькой собой и поэтому продолжаю пытаться показать миру, что не обязательно подстраиваться под кого-то, чтобы быть крутым», — подчеркнула манекенщица.

В мае София Хаджипантели появилась на кинофестивале в Каннах и была обругана в сети. Манекенщица посетила премьеру фильма «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе. Для выхода на дорожку девушка выбрала темно-синее платье с двумя разрезами спереди, оформленное глубоким декольте и множеством сияющих страз.

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    Алина Гостева
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