Представитель МИД Польши отказался комментировать сообщение о теракте

Представитель МИД Польши Вевюр отказался комментировать сообщение о теракте

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр в беседе с агентством БелТА не стал комментировать информацию белорусской стороны о подготовке теракта на польской территории.

Вевюр подчеркнул, что они не информируют о подготовке мер, касающихся безопасности Польши. Он также отказался обсуждать данный вопрос публично.

Ранее в МИД Польши сообщили, что при ударе по военной выставке под Киевом, на которой демонстрировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинского и иностранного производства, погиб сотрудник польской оборонной фирмы.