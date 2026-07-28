Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:31, 28 июля 2026Мир

Представитель МИД Польши отказался комментировать сообщение о теракте

Представитель МИД Польши Вевюр отказался комментировать сообщение о теракте
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock / Fotodom  

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр в беседе с агентством БелТА не стал комментировать информацию белорусской стороны о подготовке теракта на польской территории.

Вевюр подчеркнул, что они не информируют о подготовке мер, касающихся безопасности Польши. Он также отказался обсуждать данный вопрос публично.

Ранее в МИД Польши сообщили, что при ударе по военной выставке под Киевом, на которой демонстрировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинского и иностранного производства, погиб сотрудник польской оборонной фирмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «До Харькова ракета долетит за 13-20 минут». Иран пригрозил Украине ответом на удар по торговому судну в Каспийском море
    Мостовой высмеял отказ сборной Италии от Пирло
    В России предложили ввести лимиты для европротокола
    В Белом доме раскрыли детали встречи Трампа и Зеленского
    Почти идеально сохранившийся корабль времен Петра I нашли в России
    Россиянам предложили слетать на курорт Турции за пять тысяч рублей
    Звезда «Очень странных дел» в платье с декольте до пупка посетила премьеру фильма
    Российский фондовый рынок снизился
    В США вдохновились Украиной и создали Lightning
    Женщина промахнулась и подстрелила мужа из арбалета
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok