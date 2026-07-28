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20:50, 28 июля 2026Экономика

Названа выигравшая от тарифов Трампа компания

FT: Судоходная группа CMA CGM выиграет от накопления товаров из-за тарифов Трампа
Вячеслав Агапов

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Судоходная группа CMA CGM выиграет от накопления клиентами товаров из-за введения президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин. Выигравшую от американских тарифов компанию назвала Financial Times (FT).

CMA CGM отчиталась о росте выручки и прибыли во втором квартале — причиной стало увеличение объемов перевозок и фрахтовых ставок из-за накопления товаров на фоне геополитической неопределенности и новых тарифов США. Последствия иранского конфликта и новая волна тарифов США вызвали бум в судоходстве, сообщает судоходный гигант. Пошлины на импорт из 60 торговых партнеров США уже введены, но CMA CGM заявила, что геополитическая неопределенность, вероятно, заставит ее клиентов продолжать наращивать запасы.

«Неопределенность относительно того, будут ли цепочки поставок продолжать хорошо работать на фоне конфликта, подтолкнула людей к превентивному накоплению запасов, и это то, что мы наблюдали во втором квартале. Эти эффекты, вероятно, сохранятся и в третьем квартале», — сказал Рамон Фернандес, финансовый директор CMA CGM.

Французская группа сообщила о выручке за второй квартал в размере 15,7 миллиарда долларов, что на 19 процентов больше, чем показатели прошлого года. Чистая прибыль выросла с 520 до 770 миллионов долларов. Рост китайского экспорта и высокий спрос со стороны США способствовали увеличению объемов перевозок на шесть процентов. Это компенсировало издержки войны на Ближнем Востоке, которые привели к росту страховых и топливных расходов судоходных групп.

По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, новые пошлины США распространятся на 60 стран. Подобные меры должны побудить торговых партнеров Соединенных Штатов активнее искоренять подневольный труд в глобальной цепочке поставок. Какие-то государства будут обложены 10-процентным тарифом, а какие-то 12,5-процентным.

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