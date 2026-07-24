США обложили пошлинами десятки стран

The Hill: США ввели пошлины против 60 стран из-за использования принудительного труда

Глава Белого дома Дональд Трамп ввел двузначные пошлины на импорт из 60 стран, объяснив это борьбой с принудительным трудом Об этом, как пишет The Hill, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

Данные меры охватят 99,4 процента импорта США и распространятся на основных торговых партнеров Вашингтона. По словам Грира, тарифы являются частью усилий администрации, направленных на то, чтобы побудить всех торговых партнеров страны к искоренению подневольного труда в глобальной цепочке поставок.

Десятипроцентные пошлины распространятся на страны, взявшие на себя обязательства по принятию и обеспечению соблюдения запретов на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Это Канада, Европейский союз, Индия и Великобритания. Государства, не вводившие запрета на импорт таких товаров (Китай, Япония, Южная Корея и другие), будут облагаться 12,5-процентным тарифом.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала неприятным сюрпризом действия Белого дома. По ее словам, ЕС потребует разъяснений, так как у Брюсселя была сделка с Вашингтоном.