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20:31, 28 июля 2026 (обновлено: 20:41, 28 июля 2026)Авто

В России расширили перечень разрешенных к работе в такси автомобилей

Минпромторг: Перечень разрешенных к работе в такси автомобилей пополнили шесть машин
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Перечень разрешенных к работе в такси автомобилей пополнили шесть машин. Об этом со ссылкой на заявление Минпромторга сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в список внесли автомобили, производство которых локализовано в России в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

«Перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси, будет расширен за счет моделей Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7, Jeland J6, производство которых локализовано в России», — заявили в Минпромторге.

В июне в список разрешенных в России для работы в такси машин внесли китайский кроссовер Jetour X70Plus. Это машина китайского бренда, которая собирается в России в рамках СПИК и имеет высокий уровень локализации производства (более 1,5 тысячи баллов), добавили в ведомстве.

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