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08:52, 16 июня 2026Авто

Список разрешенных для работы в такси машин в России расширили

Кроссовер Jetour X70Plus внесли в список разрешенных для работы в такси машин
Вячеслав Агапов

Фото: Sergey Denisenko / Shutterstock / Fotodom

Китайский кроссовер Jetour X70Plus внесли в список разрешенных в России для работы в такси машин. Об этом сообщает ТАСС.

«Это машина китайского бренда, которая собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) и имеет высокий уровень локализации производства (более 1,5 тысячи баллов)», — пояснили в Минпромторге.

Актуальная российская линейка Jetour представлена флагманским кроссовером X90 Plus, среднеразмерным X70 Plus, компактными X50 и Dashing, а также внедорожниками T2 и T1 с системой полного привода.

Список машин, допущенных к работе в такси, действуют с 1 марта 2026 года. Они должны соответствовать установленному уровню баллов локализации или быть произведенными в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. В перечень входят 27 моделей брендов, среди которых Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval и Tenet.

В марте правительство РФ внесло в документ модели Haval F7, F7x и Jolion, которые собираются на производственных мощностях Great Wall в Тульской области. Также список пополнил аналог Chery Tiggo 7, который выпускают на мощностях «АГР Холдинга» в Калуге (бывший завод Volkswagen) под названием Tenet T7.

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