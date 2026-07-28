Зеленского отсадили от Трампа на церемонии прощания с Линдси Грэмом

Президента Украины Владимира Зеленского отсадили на несколько рядов от американского лидера Дональда Трампа на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Трансляцию вел телеканал C-Span.
Траурное мероприятие проходит в Вашингтонском Национальном Соборе. Зеленский вместе с исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Сибигой сидел в пятом ряду. Рядом с ним также разместили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Финляндии Александра Стубба.
Сам Трамп, его сын Эрик с супругой, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр финансов Скотт Бессент, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс заняли первый ряд. Госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники оказались во втором.
Владимир Зеленский 28 июля прибыл в США для участия в церемонии прощания с Линдси Грэмом. Перед этим он встретился с Трампом в Белом доме. По словам украинского лидера, стороны обсудили производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot.