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21:38, 28 июля 2026 (обновлено: 21:46, 28 июля 2026)Мир

Зеленского отсадили от Трампа на церемонии прощания с Линдси Грэмом

Зеленского отсадили от Трампа на несколько рядов на церемонии прощания с Грэмом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского отсадили на несколько рядов от американского лидера Дональда Трампа на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Трансляцию вел телеканал C-Span.

Траурное мероприятие проходит в Вашингтонском Национальном Соборе. Зеленский вместе с исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Сибигой сидел в пятом ряду. Рядом с ним также разместили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Финляндии Александра Стубба.

Сам Трамп, его сын Эрик с супругой, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр финансов Скотт Бессент, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс заняли первый ряд. Госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники оказались во втором.

Владимир Зеленский 28 июля прибыл в США для участия в церемонии прощания с Линдси Грэмом. Перед этим он встретился с Трампом в Белом доме. По словам украинского лидера, стороны обсудили производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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