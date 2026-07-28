Еще одна спортивная федерация сняла запрет на флаг и гимн России

European Gymnastics ратифицировала выступление россиян с флагом и гимном

Внеочередная генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) ратифицировала правила, разрешающие российским спортсменам выступать на соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Для турниров, утвержденных до 28 июля, может применяться переходный порядок: российские спортсмены гарантированно будут допущены к старту, но использование государственной символики будет запрещено в тех случаях, когда этого требуют законодательство или обязательные требования принимающей страны.

Таким образом, регламент европейской федерации приведен в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая ранее сняла ограничения с российских и белорусских атлетов.

Ранее World Gymnastics назвала нюансы полного допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам. В организации допустили исключения для турниров, право проведения которых было закреплено до майского решения о снятии санкций в 2026 году.