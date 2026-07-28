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21:42, 28 июля 2026 (обновлено: 21:48, 28 июля 2026)Спорт

Еще одна спортивная федерация сняла запрет на флаг и гимн России

European Gymnastics ратифицировала выступление россиян с флагом и гимном
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom  

Внеочередная генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) ратифицировала правила, разрешающие российским спортсменам выступать на соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Для турниров, утвержденных до 28 июля, может применяться переходный порядок: российские спортсмены гарантированно будут допущены к старту, но использование государственной символики будет запрещено в тех случаях, когда этого требуют законодательство или обязательные требования принимающей страны.

Таким образом, регламент европейской федерации приведен в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая ранее сняла ограничения с российских и белорусских атлетов.

Ранее World Gymnastics назвала нюансы полного допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам. В организации допустили исключения для турниров, право проведения которых было закреплено до майского решения о снятии санкций в 2026 году.

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